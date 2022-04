Carioca e Mineiro definem os campeões com clássicos Fla-Flu e Atlético x Cruzeiro

Fluminense e Flamengo disputam hoje às 18 horas, no Maracanã, a finalíssima do Campeonato Carioca com papéis trocados. Em busca do tetracampeonato e favorito ao título, o time rubro-negro foi surpreendido no primeiro jogo, perdeu por 2 a 0 e está sob pressão. O rival tricolor, em quem poucos apostavam apesar de ter feito campanha melhor ao longo do campeonato, joga mais tranquilo.

O Flamengo precisa no mínimo vencer por dois gols de diferença. Nesse caso, levará a decisão para os pênaltis. O Fluminense poderá até perder por um gol de diferença que levantará a taça.

Leia Também Fluminense marca 2 gols no fim e abre vantagem sobre Flamengo na final do Carioca

Vitinho, com lesão na coxa, desfalca o Flamengo. O zagueiro Fabrício Bruno é dúvida, também por contusão. No Fluminense, o técnico Abel Braga espera poder contar, pelo menos no banco, com o zagueiro Nino e o atacante Luiz Henrique, ambos voltando de contusão.

EM MINAS

Atlético e Cruzeiro decidem hoje, em jogo único, o título do Campeonato Mineiro. A partida começa às 16h3o e as torcidas dos dois times terão acesso igual ao Mineirão (cada clube recebeu 50% dos ingressos) com anuência da Polícia Militar – cerca de 1,5 mil policiais farão a segurança.

O Atlético tem todos os principais jogadores à disposição. O Cruzeiro também, e confia no bom momento do artilheiro Edu.