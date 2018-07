Carioca já não serve mais como preparação, avisa Deco Que o principal objetivo do Fluminense no ano é a Libertadores, ninguém esconde. Até por isso, a equipe vinha usando o Campeonato Carioca como uma espécie de preparação para o torneio continental. Para o meia Deco, no entanto, este período acabou e agora a equipe precisa lutar para conseguir a classificação nas duas competições.