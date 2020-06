Carioca voltou; Confira situação para o retorno do Estaduais pelo Brasil

Não há consenso em relação ao retorno dos Estaduais no Brasil ainda em meio à pandemia do novo coronavírus. Por causa das dimensões continentais do País, a situação epidemiológica das diferentes regiões brasileiras está em diferente estágios. Isso impede uma unanimidade em relação à volta do futebol.

Dentre os 26 Estados, mais o Distrito Federal, apenas o Campeonato Carioca voltou na quinta-feira. O Catarinense também tem data definida para o retorno. Algumas federações do Norte e Nordeste estudam transferir retomar os Estaduais apenas mais perto do final do ano, numa tentativa de emendar o torneio com o início de uma pré-temporada de 2021.

A grande maioria, por sua vez, planeja restabelecer os torneios entre metade de julho e o início de agosto. Contudo, dependem do aval das autoridades sanitárias locais. No meio destes emaranhados de decisões autônomas, o Campeonato Amazonense foi encerrado.

Confira situação dos Estaduais:

Região Norte

Acre

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) se reuniu com os dirigentes dos clubes participantes do torneio estadual, na última terça-feira, 16, e apresentou uma proposta para retomada da competição em meados de julho. Um protocolo com as medidas exigidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para a realização das partidas já foi entregue.

Amapá

A Federação Amapaense de Futebol (FAF) e o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) se reuniram na última segunda-feira, 15, para discutir os trâmites necessários para o retorno dos clubes aos gramados. A decisão dependerá da evolução da pandemia no Amapá.

Amazonas

O Campeonato Amazonense foi encerrado em março.

Pará

A Comissão de Segurança no Combate à covid-19 da Federação Paraense de Futebol (FPF) enviou na última terça-feira, dia 16, o protocolo de retomada dos jogos no Pará. O documento será analisado pelo governo estadual.

Rondônia

O Campeonato Rondoniense deverá ser retomado apenas em novembro, segundo a Federação Rondoniense de Futebol (FRF).

Roraima

Ainda não há previsão para a retomada das competições. A Federação Roraimense de Futebol (FRF) aguarda a situação epidemiológica do estado melhorar.

Tocantins

Não há previsão de retorno do Campeonato Tocantinense. Apenas Tocantinópolis, Interporto e Palmas confirmaram que poderão regressar aos gramados.

Região Nordeste

Alagoas

Datas para a retomada do Campeonato Alagoano ainda são discutidas.

Bahia

Clubes baianos esperam a liberação das autoridades sanitárias, para volta dos treinos nos centros de treinamentos. Espera-se que o Campeonato Baiano seja retomado em julho.

Ceará

A Federação Cearense de Futebol (FCF) afirma que ainda não há data definida para a volta do Campeonato Cearense. Contudo, acredita-se que a competição seja retomada junto a última fase do plano de retomada econômica anunciado pelo Governo do Estado do Ceará, prevista para acontecer no dia 20 de julho. Equipes já estão autorizadas a treinar.

Maranhão

A Federação Maranhense de Futebol (FMF) pretende recomeçar o Campeonato Maranhense no início de agosto. A volta das sessões de treinamento acontecerá a partir do dia 22 de junho. A retomada da competição, no entanto, dependerá da situação epidemiológica do Maranhão.

Paraíba

A Federação Paraibana de Futebol (FPF) e os clubes que disputam o Campeonato Paraibano se reuniram na quinta-feira, na sede da FPF, para discutir a retomada do torneio. A FPF e alguns clubes projetam a realização de um complemento do Campeonato Paraibano entre 5 e 26 de julho. Tudo dependerá do aval das autoridades sanitárias da Paraíba.

Pernambuco

O Governo de Pernambuco autorizou o retorno dos treinamentos presenciais para o último dia 15. O Campeonato Pernambucano deverá ser retomado no dia 28 de junho. Contudo, a retomada dependerá da evolução da doença no estado.

Rio Grande do Norte

Ainda não há previsão para a retomada do Campeonato Potiguar. A Federação Norte-rio-grandense de futebol (FNF) estuda restabelecer as sessões de treinamento ainda em junho, todavia, isso dependerá do aval das autoridades sanitárias locais.

Piauí

O Campeonato Piauiense não será retomado antes do 22 de junho. O decreto emergencial que proíbe a realização de atividades esportivas foi estendido pelo Governo do Estado de Pernambuco. Devido a isso, a competição poderá ser restabelecida em novembro. A ideia seria juntar o torneio estadual com a pré-temporada de 2021. Esta saída será discutida no próximo dia 24.

Sergipe

O Presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, definiu, em reunião com os clubes participantes do Campeonato Sergipano, que a competição estadual será restabelecida no próximo dia 25. A data, porém, está sujeita a alterações conforme a evolução da situação epidemiológica de Sergipe.

Região Centro-Oeste

Brasília

Espera-se que o Campeonato Brasiliense seja retomado em meados de julho. Clubes que disputam a competição aguardam uma autorização do Governo do Distrito Federal (GDF) para a volta dos treinos nos centros de treinamento.

Goiás

O Campeonato Goiano não deverá ser restabelecido em julho. A Federação Goiana de Futebol (FGF) estuda a viabilização de um quadrangular com as equipes da capital.

Mato Grosso

O presidente da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), Aron Dresch, já veio a público manifestar que não está disposto a decretar o encerramento do Campeonato Mato-grossense. O secretário de Estado da Cultura, Esporte e Lazer, Alan Kardec, estuda a possibilidade de o torneio ser concluído a partir de outubro.

Mato Grosso do Sul

Em abril, o diretor de competições da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS), afirmou à TV Morena, que o torneio deverá ser retomado apenas em julho.

Região Sudeste

Espírito Santo

O presidente da Federação do Espírito Santo (FES), Gustavo Vieira, afirmou que este não é o momento de se pensar na volta da primeira e segunda divisão do Campeonato Capixaba. Portanto, não há previsão de retorno da competição estadual.

Minas Gerais

A Federação Mineira de Futebol (FMF) quer restabelecer a competição estadual no dia 26 de julho. A decisão, porém, irá depender das autoridades sanitárias locais. Cogita-se que as partidas sejam realizadas em uma única cidade. Os confrontos ocorreriam no meio e no final de semana. Desta a forma o torneio seria encerrado entre a primeira e a segunda semana de agosto.

Rio de Janeiro

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu a volta do Campeonato Carioca após forte pressão do Flamengo. Botafogo e Fluminense são contrários ao restabelecimento da competição, que voltou nesta quinta-feira.

São Paulo

O governador João Doria liberou os clubes da primeira divisão do Campeonato Paulista para retomar suas sessões de treinamento a partir do dia 1ª de julho. A Federação Paulista de Futebol, no entanto, não se agradou com o anúncio. A entidade máxima do futebol de São Paulo afirmou que a data estabelecida pelo governador é "distante" e diz que não há "explicação plausível e científica" para tal decisão. O retorno do torneio ainda não foi discutido.

Região Sul

Paraná

Na última segunda-feira, a Prefeitura paranaense cogitou realizar a liberação dos treinos. No dia seguinte, o Athletico-PR retomou suas atividades. Contudo, na quarta-feira, 17, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba descartou que irá afrouxar as medidas de prevenção à covid-19 e impediu o Furacão de exercer suas sessões de treinamento. É possível que o Campeonato Paranaense seja retomado em julho.

Santa Catarina

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) confirmou a retomada do campeonato estadual para o dia 8 de julho.

Rio Grande do Sul

Especula-se que o campeonato estadual seja retomado em meados de julho.