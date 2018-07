O mais carioca do clássicos será neste domingo, às 16h, no mais paulistano dos estádios. O Flamengo encara o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, no Pacaembu, em jogo com clima de confraternização. Torcedores dos dois times e que moram em São Paulo vão ter a chance de rever o encontro e compartilhar até os mesmos setores do estádio.

A grande procura de ingressos deve fazer o Pacaembu receber mais de 30 mil torcedores. A expectativa é para o estádio ter hoje o maior público do ano, já que o Fla-Flu é o único jogo do dia na capital paulista.

"Eu moro em São Paulo há dez anos. Desde que saí do Rio, nunca mais consegui ver um Fla-Flu. O último no Pacaembu foi em 1942. É uma chance única", disse o supervisor de manutenção Anderson Franklin, torcedor do tricolor. Do lado flamenguista, a expectativa é a mesma para um confronto em local tão inusitado. "Jamais pensei que um dia veria o Fla-Flu morando em São Paulo", comentou o publicitário Marcelo Câmara.

O Maracanã e o Engenhão em obras para a Olimpíada força os cariocas a buscarem locais para mandarem jogos. O Fluminense já atuou em clássicos para Brasília e Cariacica (ES), agora será a vez do Flamengo, o mandante, testar como será a presença de público na capital paulista.

As duas diretorias acordaram em dividir a carga de bilhetes, a renda e até parte dos setores no estádio. Rubro-negros e tricolores vão poder sentar lado a lado nas cadeiras. "O Flamengo tem muita torcida em São Paulo. A gente entende que a chance de usar o Pacaembu, que é muito charmoso e tradicional, é mais um atrativo para o público", comentou o presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello.

Segundo a Polícia Militar (PM), a partida não deve gerar problemas de segurança por atrair também quem não torcem para os dois clubes. "Será uma torcida neutra, para um jogo de clima mais amistoso. Do Rio devem vir no máximo 5 mil torcedores", disse o tenente coronel Luiz Gonzaga de Oliveira Junior, responsável pelo policiamento de estádios na capital.

O interesse pelo jogo fez a torcida comprar 10 mil entradas só no primeiro dia de vendas, quinta-feira. A procura faz as duas diretorias pensarem em trazer para São Paulo mais jogos, já que a bilheteria com o clássico deve ser satisfatória. "Será uma renda muito boa para um jogo corriqueiro dentro de um campeonato, sem ser decisivo", disse ao Estado o presidente do Fluminense, Peter Siemsen. O clube estuda levar partidas para Manaus e Natal nos próximos meses.

Quase 30% da renda será destinada ao pagamento de taxas. A Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) vai ficar com 10%, a Federação Paulista, com 5%, e os outros 12% ficam para pagar o aluguel do Pacaembu. Haverá também outras despesas como o anti-doping, ambulância e policiamento.

TIMES

O técnico Muricy Ramalho não confirmou a escalação do Flamengo. A equipe viajou ao Sergipe no meio de semana para um compromisso pela Copa do Brasil e o desgaste dos jogadores é o que vai definir a escalação. "O calendário é muito apertado. Estamos há duas semanas jogando quarta e sábado", afirmou o treinador, que conquistou no Pacaembu o principal título da carreira, a Libertadores, em 2011, pelo Santos.

O Fluminense aposta na volta de Fred, que se recuperou de lesão e vai jogar depois de quase um mês. No primeiro clássico do técnico Levir Culpi, a equipe espera vencer um rival pela primeira vez na temporada. Foram até agora duas derrotas (uma delas para o próprio Flamengo) e um empate até agora.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FLUMINENSE

FLAMENGO: Paulo Victor, Rodinei, Juan, Wallace e Jorge; William Arão, Cuéllar e Ederson; Marcelo Cirino, Emerson Sheik e Guerrero. Técnico: Muricy Ramalho.

FLUMINENSE: Diego Cavalieri, Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Pierre e Cícero, Gerson, Gustavo Scarpa e Diego Souza; Fred. Técnico: Levir Culpi.

Juiz: Rodrigo de Miranda

Local: Pacaembu

Horário: 16h

Na TV: Pay-per-view