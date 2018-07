Carisma de Cristiano Ronaldo surpreende a cidade de Campinas

Por trás da vaidade com os mínimos detalhes de sua imagem, Cristiano Ronaldo guarda uma personalidade agradável e simpática. O mesmo jogador que zela pelos detalhes do cabelo, pele e sobrancelha fez questão de passar vários minutos ao lado da torcida durante os treinos em Campinas, onde a seleção portuguesa está concentrada.

A humildade do atacante causou surpresas em quem convive com ele diariamente. Na chegada aos treinos no CT da Ponte Preta, o melhor jogador do mundo é o mais cordial do elenco e cumprimenta a todos sorrindo, ao contrário da maior parte de seus colegas.

O forte esquema de segurança no campo de treino não inibe os gritos por ele do lado de fora. O português não deixa de acenar, mesmo sem saber de qual direção vem o chamado.

A presença dele na cidade fez os fãs criarem uma rede de contatos para encontrar algum conhecido que esteja próximo e consiga trazer qualquer recordação. Os pedidos são inúmeros, mas o atacante dificilmente passa um dia sem ao menos deixar o seu autógrafo em alguma camisa.

Nas duas atividades abertas ao público, realizadas no estádio Moisés Lucarelli, o camisa 7 fez questão de ir até o alambrado para atender os torcedores e posar para fotos. No intervalo entre autógrafos, apertou a mão de seus admiradores e foi surpreendido quando um menino atirou para perto dele um par de chuteiras. O português pegou os calçados e também deixou ali sua assinatura.

Quando uma jovem invadiu o campo e foi retirada por seguranças, Cristiano Ronaldo pediu para que ela fosse liberada. Depois, aproximou-se da fã e foi atencioso. Deu uma camisa autografada e se despediu com um abraço.