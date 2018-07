Carleto anuncia saída do Botafogo pelas redes sociais: 'Honrei a camisa'

"Saio levando a consciência tranquila de que dei meu melhor e honrei a camisa deste grande clube. Não foram as dores que me impediram de estar em campo e de ter o prazer de colocar o Botafogo na Série A do Brasileiro. Deixo o meu muito obrigado e torço sempre pelo sucesso deste grande clube. Até logo torcida alvinegra!", escreveu em sua página no Instagram.

Carleto foi um dos muitos reforços contratados pelo Botafogo no início do ano, em meio à crise financeira e técnica do clube que havia acabado de ser rebaixado à Série B. O jogador correspondeu à expectativa e teve ótimos momentos pela equipe, mesmo atrapalhado por um problema no púbis que o incomodou durante todo o ano.

Nos últimos meses, o Botafogo tentava renovar o contrato de empréstimo do jogador junto ao São Paulo, e o próprio Carleto chegou a dizer que gostaria de permanecer no clube carioca. Mas não houve acerto. Com isso, o futuro do lateral-esquerdo está incerto para o ano que vem.

"Gostaria de agradecer a este clube que me acolheu de braços abertos, a este grupo de jogadores maravilhosos com quem tive a honra de conviver, a todos os funcionários e aos verdadeiros torcedores, que nas horas boas aplaudiram e nas ruins nos apoiaram", comentou o jogador.