Carleto celebra semana livre no São Paulo após 'decisão' na Libertadores

SÃO PAULO - Pela primeira vez desde que a temporada começou o São Paulo terá uma semana livre de jogos para poder trabalhar. Como o próximo compromisso da equipe é apenas no domingo contra o Penapolense, às 18h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Morumbi, Ney Franco poderá trabalhar a equipe e corrigir os pontos falhos para a sequência decisiva na temporada - na quinta seguinte, o time encara o Atlético-MG no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores.

Para o lateral Carleto, o descanso chegou em boa hora. O jogador admite que o elenco precisava de uma pausa após o desgaste emocional das últimas semanas e comemora a possibilidade de fazer o que chamou de "lavagem espiritual".

"Fisicamente está todo mundo bem, mas é como se fosse uma lavagem espiritual, vamos nos renovar e mostrar que se fizemos o que fizemos (contra o Atlético-MG), podemos fazer ainda muito mais nessa temporada", analisou o camisa 16.

Vivendo uma maré de tranquilidade após se garantir na segunda fase da Libertadores, os jogadores sabem que o clima fatalmente voltará a pesar se o time tropeçar nas próximas partidas. Por isso, o lateral faz um alerta aos companheiros.

"A vitória às vezes esconde alguns defeitos e precisamos ficar de olhos abertos e atentos para não acharmos que está tudo bem. Precisamos nos preparar para essas decisões e saber que todo o grupo é importante porque a qualquer momento qualquer um pode jogar e é uma decisão, cada um dará o melhor de si".