Carleto comemora após aproveitar chance no São Paulo O lateral-esquerdo Thiago Carleto foi bastante elogiado pelo técnico Ney Franco após a vitória do São Paulo sobre o Guarani, no sábado, em Campinas, pela sétima rodada do Paulistão. Assim, o jogador soube aproveitar a oportunidade que teve, já que os titulares são-paulinos foram poupados para o jogo de quarta-feira, contra o Atlético-MG, pela Libertadores.