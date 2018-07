Carleto comemora após aproveitar chance no São Paulo pelo Paulistão

SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Thiago Carleto foi bastante elogiado pelo técnico Ney Franco após a vitória do São Paulo sobre o Guarani, no sábado, em Campinas, pela sétima rodada do Paulistão. Assim, o jogador soube aproveitar a oportunidade que teve, já que os titulares são-paulinos foram poupados para o jogo de quarta-feira, contra o Atlético-MG, pela Libertadores.

"Fico muito feliz em poder ajudar nos momentos em que as oportunidades surgem. Estou trabalhando bastante para continuar a crescer e, quando tiver chances, vou ajudar o São Paulo em campo, seja com empenho ou com passes e gols", disse Carleto, que tem sido reserva de Cortez na lateral esquerda são-paulina nesta temporada.

Carleto teve atuação destacada na partida de sábado, com direito a assistência para o primeiro gol são-paulino, marcado pelo atacante Aloísio, na vitória por 2 a 1. "Estou muito contente por poder defender o São Paulo. Pode ter certeza de que para mim é especial, e sempre vou vibrar por estar em campo pelo clube, ainda mais conseguindo uma vitória", afirmou o lateral, que espera agora novas chances de Ney Franco para provar que pode ser titular do São Paulo.