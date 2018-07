Carleto elogia decisão de René de antecipar concentração no Botafogo Às 22 horas desta quinta-feira, o elenco do Botafogo terá que estar no hotel, iniciando a concentração para a partida de sábado contra o Fluminense. A decisão tomada pelo técnico René Simões visa garantir o descanso dos jogadores depois de uma maratona de jogos. E também minimizar a pressão sobre o time, que sofreu para eliminar o Botafogo-PB da Copa do Brasil na quarta-feira à noite.