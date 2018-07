Carleto espera ter sequência como titular no São Paulo

SÃO PAULO - Substituto de Cortez, contundido, o lateral-esquerdo Carleto foi titular na vitória do São Paulo por 3 a 2 sobre o Oeste, domingo, no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, e pode ser mantido para o duelo desta quarta-feira com o São Bernardo em razão da demora na recuperação do companheiro. E ela espera ter uma sequência de jogos para se firmar no time.

"Não posso pensar só em mim, o São Paulo é um grupo muito forte e com certeza, se o Ney optar por mim, vou estar preparado para retribuir essa confiança. A briga está saudável, e o professor tem de estar confiante em que jogar. Eu tenho trabalhado para poder mostrar que tenho condições de ajudar", disse.

Carleto chegou ao São Paulo em 2010, mas teve poucas oportunidades no time e acabou sendo cedido por empréstimo em três oportunidades, para Olimpia, do Paraguai, América Mineiro e Fluminense. De volta, ele promete trabalho para enfim se tornar titular do time.

"Tenho me doado muito dentro de campo e tentado mostrar que tenho condições de ajudar. Quando voltei ao São Paulo, coloquei na cabeça que não seria mais um", disse Carleto, que venceu os seis jogos que disputou pelo São Paulo nesta temporada.