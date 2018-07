Carleto exalta clima de 'final' contra o Atlético-MG O São Paulo enfrenta o XV de Piracicaba neste sábado pelo Campeonato Paulista, mas é impossível não afirmar que o clube já respira a partida contra o Atlético-MG, no dia 17, que selará a sorte do time na Copa Libertadores. Além de vencer o rival de campanha perfeita até aqui, a equipe paulista precisa torcer para o The Strongest não bater o Arsenal na Argentina para avançar.