Carleto fala em 'final' contra o Bragantino e quer permanecer no Botafogo em 2016

"A gente sabe que o Bragantino está numa boa sequência. Estavam brigando na parte de baixo e agora já estão pensando no acesso e será um jogo muito difícil, assim como foi no primeiro jogo que perdemos (em Bragança Paulista). Agora é a reta final e temos que saber que qualquer adversário que vamos enfrentar vai estar brigando por alguma coisa. Nós estamos brigando por coisas grandes e espero o apoio do torcedor. O horário é bom e contamos com o apoio deles para fazer a diferença", disse Carleto, em entrevista coletiva.

O jogo será às 16 horas deste sábado e é vital para o Botafogo na briga pelo acesso e pelo título da Série B. Com 56 pontos, o time carioca tem apenas um a mais que o Vitória, o segundo colocado, que possui uma partida a mais. Com relação ao acesso, são oito pontos de vantagem para o Paysandu, que ocupa a quinta posição na tabela de classificação.

Carleto também falou do desejo de permanecer no Botafogo para 2016. Vinculado ao São Paulo, o atleta classificou a sua passagem pelo clube como diferente e revelou que não pensaria duas vezes em ficar. "Como todos sabem eu tenho contrato com o São Paulo. Com certeza eu quero ficar no Botafogo por tudo que foi feito aqui até agora. Mas isso não depende só de mim. Os torcedores acham que os jogadores não estão nem aí para os clubes por onde passam, mas minha passagem aqui no Botafogo é diferente. Desde o primeiro dia eu vi o esforço de todos e é muito bom estar aqui. Tenho aprendido muito", afirmou.

Nesta quinta-feira, a grande novidade do treino ficou por conta do retorno do goleiro Jefferson. O capitão do Botafogo se reapresentou ao clube após ter passado as últimas semanas com a seleção brasileira para dois jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018, contra Chile e Venezuela.