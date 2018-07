Carleto promete mostrar que pode ser útil ao São Paulo O lateral-esquerdo Carleto quer aproveitar os últimos jogos do Campeonato Brasileiro para enfim conquistar o seu espaço no São Paulo. Pouco utilizado neste ano, ele será titular contra o Atlético Goianiense no domingo e sabe que estará definindo o seu futuro. "Serão dois jogos que vão decidir minha vida no São Paulo", afirmou.