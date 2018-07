Carleto se recupera em casa e projeta volta ao São Paulo

SÃO PAULO - O lateral Thiago Carleto passou por cirurgia no joelho direito no último dia 13 e já iniciou recuperação em casa. O jogador do São Paulo sofreu uma ruptura nos ligamentos cruzados ainda no primeiro tempo da partida contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, e deve ficar até nove meses afastado do futebol. Mesmo com um longo período fora dos gramados pela frente, ele tenta ser otimista e projetar seu retorno.

"A fisioterapia do São Paulo é maravilhosa. O Ricardo Sasaki e o Alessandro Pereira (fisioterapeutas) têm me dado muita força e apoio. Eles me disseram que é importante ter calma e tranquilidade. Estou satisfeito e otimista com a minha recuperação e, em breve, vou defender a equipe novamente", declarou.

Apesar de mostrar confiança, o próprio Carleto admite que a recuperação não está fácil. "Ainda sinto um pouco de dor, mas estou melhorando. Os quatro primeiros dias foram os piores, mas consegui iniciar o tratamento mais intensivo para dobrar a perna. Agora, é um período novo pra mim", disse.

O lateral ainda relatou como tem sido seus dias, sempre com muito trabalho de fisioterapia para acelerar a recuperação. "Faço as atividades o dia inteiro e só dou uma pausa para comer e dormir, por volta das 23h, e alguns intervalos de 20 minutos. Quando acordo, pela manhã, faço gelo e depois inicio as atividades nas máquinas. São três períodos de tratamento diário."