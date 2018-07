Carleto volta aos treinos, mas Botafogo pode perder Sassá

Sassá sentiu a coxa esquerda quase ao final do treino. Ele passará por exames nesta terça-feira, mas sua situação preocupa os médicos porque, recentemente, ele ficou quase um mês afastado por problemas musculares.

Líder isolado da Série B, o Botafogo volta a campo somente no próximo sábado, quando encara o Macaé, fora de casa. Para essa partida, o time não poderá contar com Diego Giaretta, suspenso. O jogador assumiu a titularidade como um dos volantes com a saída de Marcelo Mattos. Sem Giaretta, René Simões deverá dar chance a Andreazzi. O jogador treinou entre os titulares nesta segunda-feira e foi bem.