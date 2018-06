Carli afirma que elenco do Botafogo tem responsabilidade por queda de técnico

Eliminado da Taça Guanabara nas semifinais pelo Flamengo e com uma semana de preparação para a sua estreia na Taça Rio, o Botafogo vive nesse momento o cenário de fim precoce de um trabalho, com a saída de Felipe Conceição, e da chegada de um novo treinador, Alberto Valentim. Esses cenários foram avaliados nesta quinta-feira, em entrevista coletiva de Joel Carli.

O zagueiro argentino é um dos líderes do elenco do Botafogo, que também está sob pressão pela queda precoce na Copa do Brasil, com a derrota na primeira fase para a Aparecidense. Diante disso, Carli avaliou que o elenco tem responsabilidade pela saída de Felipe Conceição e prometeu trabalhar para dar a volta por cima em 2018.

"Claro que a gente fica ainda com muita raiva pela eliminação na Copa do Brasil. Não era o nosso objetivo e como um time grande teríamos que brigar por aquele campeonato. A gente é responsável quando perdemos e nos sentimos responsáveis pela saída do Felipe. Aqui temos um time de homens e sabemos quando erramos. Agora temos que trocar o chip para buscar o mais rápido possível compreender as ideias do Valentim. Agora começa a segunda etapa do Campeonato Estadual, estamos focados no trabalho e podemos ser campeões", disse.

Apresentado na quarta-feira, Alberto Valentim comandou nesta quinta o seu segundo treino como técnico do Botafogo. E ele já recebeu elogios de Carli. "O Alberto passou hoje um pouco da ideia que tem para o time. Muita vontade de trabalhar e foco no treinamento. Teremos uma semana completa para trabalhar e tentar pegar rápido a ideia que ele tem de jogo. Sem dúvida trazer a nossa torcida é o nosso alvo principal. Para a torcida sempre é ganhar, ganhar e ganhar. Tudo bem, é assim, o Botafogo é um clube grande. Vamos lutar por esse Estadual e pela Sul-Americana também", disse.

Após ser batido por 3 a 1 pelo Flamengo no sábado, o Botafogo volta a jogar na próxima quinta-feira, quando vai encarar o Nova Iguaçu, no Giulite Coutinho, em Mesquita, pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.