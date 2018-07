Carli alerta Botafogo sobre poder ofensivo do Santos, mas crê em vitória

Vindo de um empate por 0 a 0 no clássico com o Flamengo, o Botafogo começou a semana já se preparando para o jogo diante do Santos na quarta-feira, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Carli ressaltou a qualidade do adversário, mas se mostrou confiante em um resultado positivo.

"Vamos jogar em um campo bom, contra um time que ataca muito bem, mas que também dá espaço para jogar. Acaba uma partida já tem que pensar em outra. É descansar e trabalhar, o calendário é apertado", disse.

Com o empate contra o rival carioca, o time alvinegro chegou aos sete pontos, ocupando a sétima colocação da competição nacional. Diante do Santos, a vitória pode resultar em uma aproximação dos primeiros colocados.

No treino desta segunda-feira, o argentino Montillo e o goleiro Jefferson se mostraram recuperados de suas lesões e estão perto de retornar. A volta da dupla foi comemorada por Carli. "Essa é a fase mais difícil para um jogador. Todos estão ansiosos por eles. São grandes jogadores e estamos na torcida para que estejam logo à disposição do Jair (Ventura)", disse Carli

Por outro lado, Rodrigo Lindoso, com lesão muscular, e Camilo, com dores no ombro, permaneceram na academia se recuperando. Já Luis Ricardo e Emerson Silva estão em transição para os gramados. O Botafogo volta a treinar nesta terça-feira, em campo anexo ao estádio Engenhão.