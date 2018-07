Carli celebra semana livre e promete Botafogo em busca da vitória na segunda

O Botafogo visita o Palmeiras na próxima segunda-feira, em São Paulo, em busca de uma vitória que seria fundamental para a vaga na Libertadores do ano que vem. O capitão Joel Carli garantiu que o time tentará o resultado positivo mesmo fora de casa e celebrou a semana livre para treinos para que Jair Ventura corrija os erros apresentados nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

"Sabemos que o Palmeiras é um time bom, que joga bem em sua casa, mas vamos em busca da nossa classificação. Sempre falo que quando temos uma semana completa de trabalho, é para aproveitarmos, corrigir os erros. O time fez boa partida contra o São Paulo e agora temos a batalha contra o Palmeiras que precisamos ganhar", declarou nesta quarta.

Vitórias sobre o Palmeiras e o Cruzeiro, na última rodada, no Engenhão, premiariam uma temporada cansativa para o Botafogo, que começou com a pressão da disputa da fase preliminar da Libertadores logo no início do ano. E apesar do cansaço pelo longo 2017, Carli garantiu que o momento é de superação.

"Vamos em busca dos seis pontos", afirmou. "O Botafogo teve um ano muito competitivo, com muitos jogos, mas temos motivação para irmos à Libertadores. Vamos para São Paulo sabendo que precisamos ganhar e ainda dependemos dos nossos resultados para conseguirmos", completou.

Com 52 pontos, o Botafogo ocupa a sétima colocação e hoje estaria classificado novamente à fase preliminar da Libertadores do ano que vem. Atlético-MG e Vasco, porém, aparecem logo na sequência, com 50 pontos, e ainda sonham com a vaga.