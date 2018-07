Carli comemora volta por cima que garantiu empate ao Botafogo

Um dos principais personagens do Botafogo no empate por 2 a 2 contra o Coritiba foi o zagueiro Joel Carli. O argentino cometeu dois pênaltis, mas se tornou o herói alvinegro ao anotar o gol que garantiu a igualdade na reta final. O jogador comemorou a volta por cima dentro da própria partida.

"Depois do segundo pênalti, muitas coisas passaram pela minha cabeça, mas é nessa hora que vemos a personalidade de cada jogador. Precisava ajudar o time e fui com todo meu esforço e sacrifício. Não tenho muita qualidade técnica para atacar, mas me dediquei. A torcida é maravilhosa comigo e vou sempre dar meu melhor por eles e para a equipe", disse.

Apesar do gol anotado, o placar não foi dos melhores para o Botafogo, que chegou aos oito pontos, caindo para a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe acumula três jogos sem vencer, com uma derrota e dois empates.

Carli agora volta suas atenções para a próxima rodada da competição nacional. Na quarta-feira, o duelo é contra o Vitória, fora de casa, no Barradão. "O Campeonato Brasileiro é muito difícil e acho que temos feito bons jogos mesmo sem conseguirmos os resultados que merecemos. Que a gente não sofra no futuro com esses pontos perdidos. Com uma vitória na quarta vamos melhorar."