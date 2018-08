Carli destaca organização de Zé Ricardo no Botafogo e torce para rápida adaptação

O zagueiro Joel Carli comentou nesta quarta-feira sobre os primeiros dias de treinamento do novo técnico do Botafogo, Zé Ricardo. O jogador disse que já acompanhava o trabalho do treinador nas passagens por Flamengo e Vasco e destacou a organização de todas as suas equipes.

"Já o conhecíamos por tê-lo enfrentado e sabemos que é um treinador muito competitivo, que gosta de jogar com um time bem organizado e com muita intensidade. Agora o temos a nosso favor e estamos trabalhando por uma adaptação rápida", disse.

O Botafogo vem de uma sequência ruim com o antecessor Marcos Paquetá, com quatro derrotas e uma vitória desde o reinício das competições após a Copa do Mundo. Para Carli, o segredo para reencontrar a boa fase está, primeiro, em acertar o setor defensivo. "Sempre digo que temos que caprichar primeiramente defendendo para depois passar tranquilidade para o nosso ataque", afirmou.

A estreia de Zé Ricardo no comando do time alvinegro será no próximo domingo, contra o Paraná, fora de casa. "Já estamos falando também sobre esse jogo, um time que tem feito boas partidas e que sempre busca os resultados. Sabemos que será difícil, mas temos uma necessidade muito grande de trazer esses três pontos", comentou o zagueiro. O Botafogo é o 11º colocado na tabela do Brasileirão, com 21 pontos. O Paraná vem de três derrotas consecutivas e ocupa a lanterna, com 13.

100 JOGOS

O zagueiro argentino também falou sobre o fato de ter completado 100 partidas com a camisa alvinegra. O jogador atingiu a marca na derrota por 2 a 1 para o Nacional, no Paraguai, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.

"No futebol atual não é fácil cumprir 100 jogos num clube tão grande e fico feliz por isso por trabalhar muito. Sempre falei que estou muito contente, assim como a minha família. Meus filhos são torcedores do Botafogo e vou continuar trabalhando forte para continuar no Botafogo", finalizou Carli.