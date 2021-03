Carli é apresentado e celebra retorno ao Botafogo: 'Voltar é muito especial'

Dispensado pelo Botafogo em junho, Joel Carli está agora oficialmente de volta ao clube. Após ter a sua contratação oficializada na última semana, o zagueiro argentino foi apresentado nesta segunda-feira, no Engenhão. E garantiu que se sente novamente em casa, declarando seu amor pela equipe alvinegra, mesmo em um cenário complicado, de crise financeira e rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

"Estou muito feliz de estar de novo aqui, em casa, e com certeza vou conseguir ajudar o Botafogo. Voltar é muito especial. É uma situação delicada e de reestruturação, mas o clube continua sendo gigante. Amo esse clube, e tenho uma felicidade muito grande de estar aqui", disse.

Após deixar o Botafogo, em decisão do Comitê Gestor de Futebol, Carli entrou na Justiça contra o clube, cobrando dívida de R$ 10 milhões. Para fazer seu retorno, fechou um acordo com a nova diretoria a respeito dos valores solicitados na ação judicial. Mas evitou comentar o tema em sua apresentação, dizendo preferir mirar o futuro.

"O que aconteceu, prefiro deixar para trás. Para uma reestruturação, precisamos olhar para frente. Sabemos que teremos muito trabalho. Vai ser um ano bem difícil e estamos nos preparando para que o Botafogo volte à elite do Brasileiro", afirmou.

Reforçando o discurso de identificação, Carli destacou que seguiu acompanhando a participação do time no Brasileirão mesmo após a sua dispensa. E garantiu ter se frustrado com o rebaixamento do Botafogo à Série B.

"Quando saí, fiquei sempre acompanhando. Não só os jogos, mas também as notícias do dia a dia do clube. Fiquei com muita raiva e triste pelo o que aconteceu. O Botafogo não merecia passar por isso, mas agora só nos resta olhar para frente e nos prepararmos para o futuro", comentou.

Carli, de 34 anos, disputou 154 jogos pelo Botafogo entre 2016 e 2020, com seis gols marcados, sendo o principal deles na decisão do Campeonato Carioca de 2018, vencida pelo clube nos pênaltis.