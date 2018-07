Carli e Gegê treinam e podem reforçar Botafogo contra o Sport

Carli se recuperava de dores na coxa esquerda desde o segundo jogo da decisão do Campeonato Carioca. Gegê, por sua vez, tinha caso menos preocupante. Mas, por causa de desconforto, vinha sendo poupado por Ricardo Gomes.

Os reforços surgem em boa hora porque o Botafogo tentará contra o Sport se reabilitar a derrota na estreia para o time reserva do São Paulo, em duelo no qual foi mandante. "Não tem moleza, os jogos são sempre difíceis. Temos que continuar focados, mantendo nossa pegada, para não deixar cair o ritmo e conseguir o resultado positivo no domingo", afirmou nesta sexta o volante Rodrigo Lindoso.

O meio-campista admite que o confronto na Ilha do Retiro será complicado. "É difícil ganhar deles lá, a torcida apoia. Mas temos nossa estratégia para fazer um belo jogo. A vitória sempre dá tranquilidade. Não é desculpa por estar no início do campeonato. Não podemos ficar perdendo pontos", alertou.

Embalado pelo triunfo sobre o Juazeirense, que garantiu a vaga na 3ª fase da Copa do Brasil, o Botafogo deve entrar em campo no domingo com Helton Leite; Luis Ricardo, Carli, Emerson, Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Fernandes (Gegê) e Leandrinho; Neilton e Ribamar.