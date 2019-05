Carli revela motivação especial para Botafogo encerrar jejum em clássicos

Um dos destaques do Botafogo neste início de Campeonato Brasileiro, o zagueiro Joel Carli afirmou, nesta quinta-feira, que a equipe esta bastante motivada para o duelo diante do Fluminense, às 16 horas, sábado, no Maracanã, especialmente pelo fato de o time ainda não ter vencidos clássicos nesta temporada.

"Ainda não conseguimos vencer um clássico este ano. Com a semana cheia, estamos trabalhando e caprichando para buscar essa vitória. Acho que pode ser um jogo aberto, porque os times têm muitos jogadores de qualidade. Temos que tentar ter o controle", disse.

Para encerrar esse jejum, o Botafogo conta com o bom retrospecto de Carli em 2019. Recuperado de uma lesão no joelho direito, o defensor soma seis jogos pelo Botafogo na temporada, com cinco vitórias.

"Quando fico fora, fico triste por não estar ajudando. Me sinto mais confortável agora para estar ajudando o Botafogo", disse Carli. "Não posso falar o que tenho de diferente. Mas sempre tento ter um pouco de comando, encaixo bem. Acho que é o mais importante, conhecer os companheiros, saber o que eles precisam."

O argentino não quis revelar as orientações do técnico Eduardo Barroca para o clássico, mas deixou escapar qual será a atitude do time em campo. A ideia é ter o controle da posse de bola para depois ser agressivo. "O Fluminense é um time que gosta de jogar com a bola. Vamos procurar a posse para depois atacar. É ter personalidade para chegar ao gol."

Carli também destacou o duelo pessoal que terá com o atacante Pedro no clássico com o Fluminense. "Um jogador muito importante, de muita qualidade, um dos melhores atacantes brasileiros. Mas a gente sabe como se defender. Mas não só o Fluminense tem atacante bom, temos que estar atentos a todos os jogos do Brasileiro."

Após três rodadas disputadas, o Botafogo acumula seis pontos,com triunfos sobre Fortaleza (1 a 0) e Bahia (3 a 2). Foi derrotado pelo São Paulo, na estreia no Brasileirão, por 2 a 0, e ocupa o sexto lugar.