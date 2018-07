Carli vai na contramão de técnico no Botafogo e admite 'sonho' de Libertadores

A ótima campanha recente do Botafogo não impediu que o técnico Jair Ventura seguisse definindo a fuga do rebaixamento como objetivo do clube. Nem mesmo o aumento no número de vagas à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro mudou o discurso do treinador, que contagiou o elenco. Nesta quarta-feira, no entanto, o zagueiro Joel Carli foi na contramão de seu comandante e admitiu "sonhar" com o torneio continental.

"Uma vaga para a Libertadores motiva toda a nossa equipe e isso é um objetivo muito claro. Agora, temos que vencer o Figueirense. Manteremos a calma, trabalhando jogo a jogo. Seria um sonho jogar (a Libertadores)", declarou.

O Botafogo está na oitava colocação do Brasileirão, com 41 pontos, muito próximo do novo G6, grupo dos clubes que se garantem na Libertadores de 2017. No domingo, encara o desesperado Figueirense fora de casa e pode entrar na zona de classificação com uma vitória.

Para a partida, Jair Ventura deverá ter novidades. Recuperado de lesão na coxa, o atacante Sassá está à disposição do comandante. Já o lateral Diogo Barbosa fez trabalho à parte nesta quarta, depois de torcer o tornozelo contra o Corinthians, e é dúvida.