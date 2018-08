Joel Carli vê Botafogo mais confiante e mira vaga na Libertadores

Um dos líderes do elenco do Botafogo, o zagueiro Joel Carli foi também responsável direto pela vitória por 2 a 0 sobre o Sport no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Foi dele o gol que abriu caminho para o resultado e encerrou uma sequência de cinco partidas sem triunfo na competição.

"Foi uma importante vitória, já merecíamos. O time vinha jogando muito bem e não estava conseguindo ganhar. Agora, temos uma semana cheia para treinar e nos prepararmos para enfrentar uma equipe que joga muito bem. Estamos muito confiantes que podemos fazer um bom jogo", declarou nesta terça-feira.

O Botafogo volta a campo no sábado, quando recebe o Grêmio pelo Brasileirão. Mesmo com o último triunfo, a equipe está a nove pontos da zona de classificação para a Libertadores, o que não desanimou Carli, que definiu a vaga no torneio continental como meta para esta segunda metade de temporada.

"Hoje, temos a confiança que estamos no caminho certo. O nosso objetivo primeiro é muito claro: dar tranquilidade para o nosso torcedor e a diretoria. E, lógico, temos em mente uma classificação para a Libertadores. Sabemos que devemos pensar jogo a jogo e agora temos que focar em melhorar. Não podemos pensar em sermos campeões quando se está a vinte pontos do líder. Temos que crescer e pensar passo a passo", disse.

Para o confronto, o Botafogo não terá pela primeira vez neste Brasileirão o companheiro de Carli, Igor Rabello, suspenso. "O Rabello jogou todos os jogos e pela primeira vez ficará de fora, mas sempre falo nos trabalhos do dia a dia que estamos juntos para que, quando precisamos de um jogador, não se sinta a ausência do outro companheiro", minimizou o argentino.