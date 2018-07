Carlinhos afasta risco de time repetir vexame contra o Palmeiras

Na semana do clássico com o Palmeiras, pelo Brasileirão, o São Paulo ainda tem a cabeça no encontro anterior com o rival, quando perdeu por 3 a 0 pelo Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Carlinhos disse nesta segunda-feira que a próxima partida entre as equipes tem tudo para ser diferente, porque o time do Morumbi vive um momento bem melhor agora.

No primeiro encontro com o rival, no Allianz Parque, em março, o São Paulo sofreu uma dura derrota e no dia seguinte o então técnico Muricy Ramalho chegou a colocar o cargo à disposição. "O São Paulo hoje está em um momento diferente. Todos percebem isso. Mudou a comissão, antes já tinha até mudado porque era o Milton (Cruz) e agora o (Juan Carlos) Osorio está implementado o trabalho", explicou o lateral.

A partida contra o Palmeiras será o primeiro clássico do técnico colombiano pelo Tricolor e mesmo há pouco tempo no cargo, o comandante vai conviver com o clima de revanche existente no elenco. "Perdemos lá e não foi de uma forma legal. O momento agora é diferente e tenho certeza que ele (Osorio) vai estudar muito a equipe do Palmeiras", disse Carlinhos.

O São Paulo vem de um tropeço em casa ao empatar com o Avaí por 1 a 1 e depois do Palmeiras, o time vai ter mais um complicado confronto como visitante. Na sequência será a vez de enfrentar o Atlético-PR na Arena da Baixada, estádio onde a equipe jamais conseguiu vencer.