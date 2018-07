Carlinhos assina o contrato e é o primeiro reforço do São Paulo

O São Paulo oficializou nesta segunda-feira, um dia depois do encerramento do Campeonato Brasileiro, o seu primeiro reforço para a próxima temporada. O lateral-esquerdo Carlinhos, ex-Fluminense, foi até o CT da Barra Funda e assinou um contrato de três anos para disputar posição com o uruguaio Alvaro Pereira.

"Estou muito feliz com a oportunidade de atuar em um clube grande como o São Paulo. Quero participar dos objetivos do clube na próxima temporada, porque essa camisa tem muita tradição", festejou o atleta, de 27 anos, e que se encaixa no perfil que a diretoria tem dito buscar: atletas entre 25 e 27 anos (no auge da carreira, no entendimento dos cartolas tricolores) e que chega com condições de ser titular.

Carlinhos estava no Flu desde 2010 e foi campeão no clube carioca com Muricy Ramalho. Na carreira, também jogou por Santos, Cruzeiro, Mirassol e Santo André. "Joguei muito tempo em São Paulo e, por isso, conheço muito bem a equipe. É um clube organizado, com ambição, e sempre ouvi coisas boas sobre o time", disse o lateral.

De cara, mostrou que compartilha da ambição do elenco, otimista com 2015 depois de um bom segundo semestre. "Tomara que seja uma passagem especial aqui, porque quero participar dos projetos do clube no próximo ano. E sei que isso será importante na carreira de cada atleta do elenco. Além disso, minha família também está muito feliz com este desafio que terei pela frente."

Para o gerente executivo de futebol do São Paulo, Gustavo Vieira de Oliveira, o lateral chega para ajudar a conquistar títulos. "O Carlinhos nos atende por sua técnica, perfil pessoal e histórico vencedor, atributos necessários para integrar nosso grupo e encantar nossa torcida que ambiciona títulos em 2015."