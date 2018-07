Carlinhos celebra recuperação do Flu após dificuldades O lateral-esquerdo Carlinhos avaliou que o pior parece já ter passado no Fluminense. Eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, o time também flertou com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas agora está em situação menos desconfortável, com quatro jogos seguidos sem derrotas (duas vitórias e dois empates). E Carlinhos fez questão de lembrar as dificuldades que o time precisou superar.