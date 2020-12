Carlinhos comemora primeiro gol pelo Vasco em vitória sobre o Santos

O Vasco encerrou, na tarde deste domingo, uma sequência de cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Santos por 1 a 0, em São Januário, no Rio, pela 26ª rodada da competição.

Autor do único gol da partida e eleito o melhor em campo, o meia Carlinhos comentou sobre a importância da vitória e principalmente por ter feito o primeiro gol pelo Vasco.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Vasco e Santos

"O gol foi importante para mim por ser meu primeiro e para toda equipe. A gente estava precisando e buscando estes três pontos, que infelizmente não estavam vindo. Estou muito feliz hoje por ter contribuído com esta vitória", disse o meia em entrevista ao final da partida.

Apesar do triunfo, o Vasco segue na zona de rebaixamento. O time cruzmaltino é o 17º colocado com 28 pontos. A equipe volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Athletico-PR, às 18h15, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).