Carlinhos comemora retorno ao São Paulo depois de dez jogos fora

Depois de 40 dias e dez jogos fora do São Paulo, o lateral-esquerdo Carlinhos vai ter a chance de retornar. O jogador está recuperado de uma tendinite no joelho esquerdo e vai enfrentar o São Bento, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Paulista, e estrear no Morumbi, em ocasião muito comemorada pelo atleta.

"É muito difícil para um jogador ficar de fora, ainda mais o longo tempo que fiquei. Mesmo que tenha me preparado bastante, o condicionamento físico e o ritmo de jogo só se adquire durante as partidas", explicou Carlinhos. O lateral se machucou ainda na primeira rodada do Estadual, contra o Penapolense, e só agora retorna ao time. Depois daquele jogo, o titular passou a ser Reinaldo.

O ex-jogador do Fluminense ainda não teve a oportunidade de atuar no Morumbi como jogador do São Paulo e vai estrear em partida que vale a recuperação depois da derrota no domingo para o Corinthians. "Já treinei no estádio com a presença da torcida, que apoiou e nos cobrou. O que nos resta é fazer o melhor jogo possível para o time reagir", comentou. Carlinhos admitiu não estar na forma física ideal. "Devo estar abaixo dos meus companheiros. Mas vou tentar acompanhar".

A presença de Carlinhos é uma das poucas certezas da equipe titular são-paulina para enfrentar o São Bento. O técnico Muricy Ramalho organizou um treino tático sem a presença dos jornalistas e não revelou o time. A tendência é que o treinador poupe alguns jogadores, além de não poder contar com o zagueiro Rafael Toloi, suspenso, e os lesionados Luis Fabiano e Souza.