Carlinhos diz que Fluminense evoluirá com tempo para treinar

RIO - Envolvido na disputa do Campeonato Carioca, o Fluminense passou por uma situação rara na última semana, quando entrou em campo só uma vez, no domingo. A situação se repetirá nesta semana, pois o time só vai jogar no próximo sábado, em Volta Redonda, contra o Duque de Caxias, pela segunda rodada da Taça Rio. Com tempo para treinar, o lateral-esquerdo Carlinhos prometeu que a equipe vai apresentar evolução na próxima partida.

"Nós sabemos da força do nosso elenco. Sempre que sai alguém, outro entra e mantém o nível. No domingo, não jogamos como o esperado, mas vencemos. Isso mostra que o futebol está muito nivelado. O Fluminense, hoje, é líder da Libertadores e começou a Taça Rio com vitória. Com isso, temos tudo para melhorar", afirmou.

Apesar de reconhecer a atuação ruim do Fluminense na vitória por 1 a 0 sobre o Audax, no último domingo, no Engenhão, Carlinhos avaliou que a última semana de treinos serviu para o técnico Abel Braga organizar a defesa do Fluminense, tanto que o time não sofreu gols após seis partidas seguidas sendo vazado.

"Nós tivemos uma semana muito forte de treinos. Os preparadores físicos pegaram muito forte com a gente, até para aproveitar o tempo. Tivemos trabalhos específicos e pensamos no Audax. Foi uma semana em que trabalhamos vários aspectos separadamente. O Abel, por exemplo, trabalhou bem a zaga e nós saímos de campo sem levar gols", disse.