Carlinhos diz que o Fluminense voltará a mostrar bom futebol

O Fluminense chegou a rondar a liderança do Brasileirão, mas, sem vencer há três jogos, está em queda livre na tabela. O time está a sete pontos do Cruzeiro e, caso tropece diante da Chapecoense, poderá deixar o G4. Nesta segunda-feira, o lateral-esquerdo Carlinhos reconheceu a má fase do time, mas avaliou que não se pode menosprezar o potencial do grupo.

"Não podemos achar que ficou tudo errado da noite para o dia. Até a semana passada, estavam falando que o Fluminense era um dos melhores times do Brasil", disse o jogador. "Não fomos bem nesses últimos jogos e agora vamos acertar os nossos erros para conseguir fazer uma boa partida na quarta-feira", continuou, referindo-se ao jogo diante da Chapecoense.

Depois de perder o clássico para o Botafogo no domingo, em Brasília, o Fluminense precisou encarar quase nove horas de viagem nesta segunda-feira para chegar a Chapecó, onde jogará na quarta. Por conta disso, o elenco ganhou o restante do dia de folga e retomará os treinos somente na terça.