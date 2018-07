Carlinhos é vetado e vai desfalcar o São Paulo na partida de quarta-feira

Mal a temporada começou e o São Paulo já ganhou seu primeiro desfalque: o lateral-esquerdo Carlinhos não enfrenta o Capivariano nesta quarta-feira, no Pacaembu, após sofrer uma pancada no pé que gerou um trauma e uma inflamação no joelho esquerdo.

O lateral caiu de mal jeito no fim da partida e precisou ser substituído por Reinaldo, que ainda marcou um gol. Por se tratar de início de temporada, a comissão técnica resolveu preservá-lo do jogo do meio de semana. A princípio ele estará à disposição para o jogo contra o XV de Piracicaba, no sábado.

Os jogadores se reapresentaram nesta segunda-feira após a estreia com vitória no Campeonato Paulista por 3 a 1 sobre a Penapolense, fora de casa. Michel Bastos, Luis Fabiano e Reinaldo marcaram os gols do São Paulo, que joga duas vezes seguidas no Pacaembu porque o gramado do Morumbi passa por reformas.

A atividade foi dividida em duas partes: os atletas que participaram da maior parte da partida em Penápolis fizeram um trabalho na piscina com a professora de hidroginástica enquanto reservas e quem jogou menos de 45 minutos participaram de uma movimentação com bola em campo reduzido.

Souza, que não participou do jogo por causa de uma pancada na canela direita sofrida na decisão do Super Series contra o Flamengo, não participou da movimentação.