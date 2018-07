Carlinhos exalta Muricy em apresentação no Fluminense

"Já quase acertei com o Fluminense uma vez, mas na oportunidade tivemos um probleminha. O Palmeiras chegou a fazer uma sondagem nas semifinais do Paulista, mas fiquei feliz com a proposta do Fluminense. Pesou muito o fato de trabalhar ao lado do Muricy, um grande treinador", afirmou o ex-jogador do Santo André, enaltecendo também o atacante Fred.

"O Fred é um atacante diferenciado, muito bom mesmo e tem fama internacional. Será um orgulho poder atuar ao lado de um jogador como ele. Já o Muricy vai me ensinar muito. Fico feliz de chegar em um clube que tem um treinador vencedor e competente como ele", acrescentou.

Sobre a concorrência de Julio Cesar na lateral esquerda, Carlinhos prometeu conquistar seu espaço no Fluminense. "Respeito muito o Julio Cesar, e só posso prometer lutar pelo meu espaço. Ele não está em um bom momento, mas isso é normal na vida de qualquer jogador", comentou.