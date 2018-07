Carlinhos faz treino físico e continua desfalcando o Flu

Os jogadores do Fluminense se reapresentaram ao clube nesta sexta-feira após o empate por 0 a 0 com o Atlético Mineiro, no dia anterior. Enquanto os atletas que iniciaram a última partida fizeram apenas uma atividade regenerativa, os reservas disputaram um coletivo contra a equipe sub-20, nas Laranjeiras.

A novidade do treinamento foi a participação do volante Jean e do zagueiro Elivélton. Ambos estavam suspensos e não enfrentaram o Atlético. Os dois voltam a reforçar o elenco em momento delicado, em que o time briga para se manter na luta por uma vaga no G-4.

Por outro lado, o técnico Cristóvão Borges ainda não vai pode contar com o lateral-esquerdo Carlinhos. O jogador se recupera de um edema na coxa esquerda e também foi a campo, mas apenas realizou um trabalho de recuperação física. Por enquanto, ele não tem condições de jogo.