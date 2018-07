Carlinhos treina e pode reforçar o Fluminense no clássico de domingo

O Fluminense voltou a treinar na tarde desta sexta-feira e o técnico Cristóvão Borges recebeu uma boa notícia. O lateral esquerdo Carlinhos, que estava afastado por lesão, participou normalmente das atividades e irá a campo no domingo, para o clássico contra o Flamengo, no Maracanã, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além dele, quem também retorna ao time é o meia Wagner. Fora da derrota diante do Vitória na quarta-feira - o jogador estava suspenso pelo terceiro amarelo -, Wagner é opção do técnico para uma vaga no meio campo. O meia pode até mesmo desbancar Rafael Sóbis no ataque.

Antes do treino desta sexta-feira, o grupo se reuniu no vestiário e conversou por aproximadamente meia hora sobre os erros que levaram o time a sofrer a virada em Salvador. Depois, os jogadores fizeram atividades físicas sob o comando do preparador Rodrigo Poletto.

A escalação para o Fla-Flu deve ser definida no sábado, mas o provável Fluminense tem: Diego Cavalieri; Bruno, Henrique, Elivelton e Carlinhos (Fernando); Diguinho, Jean, Cícero e Conca; Rafael Sobis (Wagner) e Fred.