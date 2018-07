Carlinhos vê Fluminense em momento de 'muito azar'

RIO - Atual campeão brasileiro, o Fluminense está sofrendo no campeonato deste ano. Já soma quatro derrotas seguidas e aparece perigosamente perto da zona de rebaixamento do torneio nacional (tem apenas nove pontos, em 14º lugar). Para o lateral-esquerdo Carlinhos, um dos titulares do técnico Abel Braga, o time carioca vive um momento de "muito azar".

"Vivemos um momento que todo time passa. Estamos tendo muito azar, pecando em momentos que não podemos e as partidas ficam complicadas. Os times estão nivelados e, quando acontece alguma falha e sai um gol, é mais difícil de correr atrás do resultado", avaliou Carlinhos. "Olhando por um todo, o Fluminense não está jogando mal. Conseguimos fazer os gols, mas estamos sofrendo mais do que marcando. Se conseguirmos diminuir os gols sofridos, vamos conseguir fazer lá na frente e, aos poucos, vamos adquirir nosso espaço."

Carlinhos projeta a recuperação neste domingo, quando o Fluminense visita o Grêmio, em Porto Alegre, pela nona rodada do Brasileirão. "Será uma partida difícil, já jogamos lá (na Arena Grêmio) e sabemos como é", disse o lateral, lembrando dos recentes confrontos entre os dois times pela fase de grupos da Libertadores, no primeiro semestre deste ano. Segundo ele, a equipe precisa voltar a vencer: "Nem que seja de meio a zero".