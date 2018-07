Carlinhos vê São Paulo com a obrigação de vencer no Morumbi

Uma das opções para o jogo desta quinta-feira contra a Chapecoense, no Morumbi, o lateral Carlinhos afirmou que o São Paulo vai continuar disputando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, sem dar prioridade a uma das duas competições.

"O Osorio deixou bem claro que pretende fazer rodízio. Voltaram alguns jogadores. Creio que ele vá fazer jogo a jogo. Estamos na briga pela quarta vaga da Libertadores e também temos condições na Copa do Brasil", afirmou Carlinhos em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda.

O jogador não esconde a obrigação de vencer o time catarinense para continuar na briga por uma vaga no G-4 do Brasileirão. "O São Paulo sempre joga para vencer. Mas, por tudo o que foi feito no final de semana, não podemos deixar de ganhar esses três pontos em casa".

Carlinhos se tornou um dos curingas do técnico Juan Carlos Osorio e já foi escalado como lateral, sua posição de origem, meia, ponta e até volante. Apesar da versatilidade, o jogador revela que prefere jogar pelo do campo como lateral.

"Ele (Osorio) sabe qual é minha posição. Só que ele está vendo que tenho potencial, qualidade para exercer outras funções. Eu não sabia que poderia jogar em tantas posições, ponta, volante, meia. Estou muito feliz, mas ele sabe que sou lateral. De qualquer forma, estou à disposição", afirmou o lateral.