Aos 38 anos, Tevez anuncia aposentadoria: 'Eu dei tudo que tinha no meu coração'

O argentino Carlos Tevez, ex-jogador do Boca Juniors, Juventus, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, futebol chinês e seleção argentina anunciou sua aposentadoria. Aos 38 anos, o ex-atacante afirmou que teve ofertas para continuar em atividade, mas decidiu por pendurar as chuteiras.

"Estou aposentado, me ofereceram muitos lugares, mas como jogador eu já dei tudo que tinha no meu coração. Isso me deixa mais do que calmo , disse Carlitos. "Parei de jogar porque perdi meu fã número um. Meu último ano jogando foi muito difícil porque ele estava com morte cerebral", completou Tevez, referindo-se à morte do pai.

Formado nas categorias de base do Boca Juniors, Tevez foi campeão da Libertadores em 2003 e logo passou a integrar a seleção argentina, sagrando-se campeão olímpico em Atenas/2004. Foi contratado pelo Corinthians, em 2005, time no qual foi campeão brasileiro. Vendido para o West Ham, fez carreira de sucesso pela Europa, ao atuar no Manchester United, Manchester City e Juventus. Tevez ainda teve passagem pelo futebol chinês, antes de retornar ao Boca Juniors, time no qual atuou até a temporada passada.