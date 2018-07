Carlitos Tevez será julgado em abril por delitos no trânsito na Inglaterra

MIDDLWICH, INGLATERRA - O atacante Carlitos Tevez, do Manchester City, foi acusado formalmente pela polícia de conduzir um automóvel sem seguro e com a licença suspensa. O argentino, que foi detido na semana passada, comparecerá perante a um tribunal no dia 3 de abril. Na Inglaterra, a pena máxima por conduzir com uma licença suspensa é de seis meses de prisão.

Tévez teve as sua licença para dirigir suspensa por seis meses no dia 16 de janeiro após não responder a cartas da polícia sobre incidentes em que o seu carro foi flagrado superando o limite de velocidade. Porém, na última quinta-feira, foi detido pela polícia dirigindo perto da sua casa.

O incidente na última semana parece não ter causado qualquer impacto sobre Tevez, ao menos dentro de campo. No sábado passado, o atacante argentino fez três dos cinco gols da vitória do Manchester City por 5 a 0 sobre o Barnsley, que classificou o seu time às semifinais da Copa da Inglaterra. No total, Tevez já fez 15 gols nesta temporada.