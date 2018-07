Carlitos Tévez vai voltar à seleção da Argentina, diz imprensa local

Após três anos afastado da seleção argentina, finalmente Carlitos Tévez pode voltar a vestir a camisa da equipe de seu país. De acordo com notícia do jornal Clarín desta segunda-feira, o diretor da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Juan Carlos Crespi, disse que o jogador da Juventus deve ser convocado e até já foi avisado de que jogará as próximas partidas do seleção de Messi na Ásia.

O jornal argentino diz que o treinador Gerardo Martino tem cerca de 35 nomes relacionados e que até o fim desta semana, deve reduzir sua preferência para 22 ou 25 jogadores. O prazo para convocar os argentinos é até sexta-feira. O time jogará com o Brasil, em Pequim, pelo Superclássico das Américas, dia 11 de outubro, e depois contra Hong Kong, dia 14.

Após a Copa América de 2011, quando a Argentina foi eliminada nas quartas de final pelo Uruguai, o técnico Sergio Batista foi demitido e em seu lugar assumiu Alejandro Sabella, que nunca convocou Tévez. Ídolo em seu país, o atacante teve seu nome pedido entre os torcedores para a disputa da Copa do Mundo. Em vão. Sabella nunca chamou Tévez. A Argentina chegou à final do Mundial e perdeu por 1 a 0 para a Alemanha.

Em grande fase após ser protagonista da Juventus na última temporada, o argentino repete a dose neste ano, principalmente após marcar o gol que deu a vitória da sua equipe sobre o Milan, sábado, pelo Campeonato Italiano. Após o jogo, Tévez disse que aceitaria voltar à equipe nacional novamente. "Trabalho todos os dias com minha equipe para chegar à seleção."

Caso volte, o atacante terá trabalho para se manter no time. Lionel Messi, Sergio Agüero, Ezequiel Lavezzi e Gonzalo Higuaín são os outros atacantes da Argentina, que tem no setor o seu ponto forte. Além deles, Rodrigo Palacio, Mauro Icardi e Franco Di Santo também são opções de Martino na frente.