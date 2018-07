Carlo Ancelotti avisa Bayern de Munique: 'Não é fácil enfrentar o Real'

MADRI - O Real Madrid não teve sorte no sorteio da Liga dos Campeões nesta sexta-feira. Enfrentará o adversário que mais temia: o Bayern de Munique. Além de atual campeão europeu e mundial, o time alemão é comandado por Josep Guardiola, algoz recorrente do Real nos tempos de Barcelona. Para piorar, o Bayern tem grande retrospecto contra o time espanhol por levar a melhor em quatro dos cinco confrontos entre as duas equipes em semifinais da Liga.

Apesar de tudo isso, o técnico Carlo Ancelotti parece tranquilo no comando do Real. Após conhecer o futuro adversário da sua equipe na competição europeia, ele fez diversos elogios ao Bayern, mas avisou: "Não é fácil jogar contra o Real Madrid. O Bayern é um grande time. Tem qualidade individual e coletiva e fez uma temporada fantástica. Guardiola é um dos melhores treinadores do mundo. Mas serão duas partidas tão complicadas para nós quanto para eles", disse o treinador do time espanhol, sem demonstrar preocupação.

Ancelotti garantiu que não fazia projeções para o confronto antes do sorteio. "Não faço estas contas, sobre se o time é o melhor ou pior no momento. Em uma semifinal todas as equipes são boas. O Bayern pode ser favorito nesta competição, mas nosso objetivo é conquistar o título. E para fazermos isto teremos que enfrentá-los. Não será fácil, mas temos esperança".