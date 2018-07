Carlo Ancelotti confirma Cristiano Ronaldo diante do Espanyol

MADRI - O técnico Carlo Ancelotti rechaçou a possibilidade de poupar o astro Cristiano Ronaldo do duelo diante do Espanyol pensando na decisão da Liga dos Campeões, e confirmou a presença do português diante do Espanyol, neste sábado, pela última rodada do Campeonato Espanhol. O atacante se recuperou recentemente de lesão, mas ainda assim será titular da equipe.

"O Cristiano está bem, disponível, amanhã vai jogar a partida. Não tem problemas", declarou Ancelotti nesta sexta. O treinador italiano, no entanto, preferiu não revelar a escalação que levará a campo. "A equipe só decidirei amanhã. Só Pepe, Jesé e Diego López não estão disponíveis."

Apesar de não definir a escalação, o treinador italiano já tem na cabeça algumas armas que utilizará neste sábado, como o volante Khedira. "Vamos dar minutos ao Khedira porque ele precisa depois de um período de inatividade. Ele foi bem em Vigo (contra o Celta, no último domingo) durante uma hora e não teve problemas depois. Pode ser opção para a final da Liga dos Campeões."

Khedira e Cristiano Ronaldo se recuperaram recentemente de lesões. O volante alemão sofreu uma grave ruptura nos ligamentos do joelho no ano passado, voltou recentemente e precisa de ritmo de jogo para a final da Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid, dia 24, já que pode ser titular na vaga do suspenso Xabi Alonso.

O problema de Cristiano Ronaldo foi bem mais simples. Ele sofreu uma lesão muscular na perna direita na semana passada diante do Valladolid, foi desfalque contra o Celta e voltará já neste sábado. Ancelotti também quer escalar o português para que ele não perca ritmo visando a decisão contra o Atlético.