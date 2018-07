Carlo Ancelotti defende lateral Marcelo após críticas de Dunga

O técnico Carlo Ancelotti saiu em defesa do seu lateral-esquerdo titular após Dunga criticar Marcelo em uma entrevista coletiva. O treinador da seleção brasileira disse que o jogador do Real Madrid apareceu pouco ao ataque durante a Copa do Mundo e não foi bem na marcação. Atualmente o titular da posição no Brasil é Filipe Luis.

"Para o Brasil, a Copa do Mundo foi negativa porque como equipe o Brasil não jogou bem. Desde então e até agora Marcelo é sem dúvida o melhor lateral do mundo. Isso não significa que ele sempre tem que jogar em sua equipe nacional. Estamos contentes que ele esteja aqui", disse o técnico do Real Madrid.

Apesar da boa fase no time espanhol, que lidera o Espanhol e avançou na Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento, Dunga tem usado Filipe Luis, do Chelsea, como titular. Para os últimos amistosos, o técnico também convocou Alex Sandro, do Porto.