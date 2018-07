Carlo Ancelotti diz que Real Madrid fez 'partida perfeita' na Liga dos Campeões

MUNIQUE - Apesar do estilo contido, o técnico Carlo Ancelotti não mediu palavras para exaltar a goleada do Real Madrid sobre o Bayern de Munique, nesta terça-feira. Para o treinador, o time espanhol fez uma "partida perfeita" na Allianz Arena e fez por merecer a vaga na final da Liga dos Campeões.

"Nós jogamos a partida perfeita no primeiro tempo. Defendemos muito bem e pressionamos bastante. Usamos o espaço disponível para os contra-ataques, com belas jogadas", declarou o treinador, que destacou a dedicação do grupo madrilenho.

"O time teve um grande espírito coletivo. Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo sacrificaram seus estilos de jogo em nome da equipe nesta noite. A performance foi fantástica", exaltou Ancelotti.

Para este jogo, o técnico admitiu que entrou no estádio confiante por já ter vencido o Bayern na Allianz Arena quando comandava o Milan. "Eu já venci aqui, é por isso que estava confiante quanto as nossas chances", declarou. "Voltar a uma final de Liga dos Campeões depois de 12 anos é muito bom para nós".

Autor de dois dos quatro gols do Real nesta terça, o zagueiro Sérgio Ramos também preferiu destacar o trabalho coletivo, ao invés das duas contribuições para a goleada. "É ótimo marcar gols, satisfaz você em um nível pessoal, mas o que realmente importa é o time. O resultado geral foi merecido. É um sonho se tornando realidade [ir à final]", disse o defensor.