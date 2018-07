Carlo Ancelotti diz que recusa de Alexandre Pato ao PSG é irreversível

PARIS - Um dia após o atacante Alexandre Pato recusar a proposta do Paris Saint-Germain para deixar o Milan e se transferir para o clube francês, o técnico Carlo Ancelotti comentou nesta sexta-feira a negociação. Para o treinador, a decisão do brasileiro, publicada em nota oficial no site da equipe italiana, é definitiva e não há qualquer esperança de convencê-lo a mudar de ideia.

De acordo com a imprensa francesa, o Paris Saint-Germain teria oferecido 35 milhões de euros (quase R$ 80 milhões) ao Milan por Alexandre Pato. "Foi a decisão do Pato ficar lá, temos de respeitar essa decisão", disse Ancelotti. "Temos de olhar para frente agora. Eu não acho que isso possa ser reaberto. Está encerrado".

Antes de fracassar na tentativa de contratar Alexandre Pato, o Paris Saint-Germain havia sido rejeitado pelo astro inglês David Beckham. O clube francês tem o brasileiro Leonardo como diretor executivo e passou a investir alto na contratação de jogadores desde que foi comprado por um fundo de investimento do Catar no ano passado.

Ancelotti espera que o Paris Saint-Germain faça novas contratações até o final da janela de transferências de janeiro para que o time fique fortalecido na luta pelo título do Campeonato Francês, que não é conquistado desde 1994. "Queremos trazer grandes jogadores para o PSG, e a janela de transferências ainda estará aberta por um longo tempo", disse.