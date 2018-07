Carlo Ancelotti pede Real Madrid sem timidez contra Bayern de Munique

MUNIQUE - O Real Madrid enfrenta o Bayern de Munique nesta terça-feira, na Alemanha, com a vantagem de poder perder por um gol de diferença, desde que o placar de 1 a 0 da ida não se repita, para se classificar à decisão da Liga dos Campeões. Mesmo com a vitória no primeiro jogo, na Espanha, o técnico Carlo Ancelotti demonstrou não ter ficado totalmente satisfeito com sua equipe e disse que espera menos timidez dessa vez.

"Não penso em mudar no que se refere à tática em relação ao primeiro jogo. A tática não é o mais importante, o aspecto mental conta mais, bem como a vontade que todos temos de chegar à final. Na primeira partida estivemos muito tímidos no principio e, amanhã, começar da mesma forma seria muito perigoso. O mais importante, em jogos desta dimensão, é o trabalho conjunto. Até os atacantes têm que defender e os defensores atacar", declarou.

Apesar de dizer que não mudará a forma de jogar do Real, Ancelotti admitiu que pode alterar um pouco a disposição tática. Criticado por jogadores do Bayern na primeira partida por, supostamente, ter armado uma retranca, o italiano não se intimidou com as opiniões adversas e deu a entender que pode recuar mais a equipe se achar válido. "Às vezes a retranca não é ruim. Sou italiano e já ganhamos muito assim."

Ancelotti ainda deixou claro que não pensa que a vaga já está garantida. "Não somos tão superficiais. É uma partida muito complicada, porque jogamos contra uma equipe muito grande. Temos uma pequena vantagem e temos que aproveitá-la. Não somos tão bobos de acreditar que já ganhamos."