Carlo Ancelotti prega respeito, mas quer atacar o Bayern de Munique

MADRI - O estilo de jogo de Pep Guardiola já rendeu dois títulos da Liga dos Campeões e cinco idas à semifinal do principal torneio interclubes do mundo. Pelo modelo do treinador, a posse de bola é majoritariamente dos seus times, restando ao rival marcar e tentar contragolpear. Carlo Ancelotti conhece bem a proposta, mas quer ver o Real Madrid mandando no jogo contra o Bayern de Munique, nesta quarta, em Madri.

"Respeito muito o Guardiola. Sua filosofia no Bayern é parecida com a que ele aplicava no Barcelona. Precisamos trabalhar forte e estar defensivamente compactos. Não vamos jogar uma partida para bloquear a equipe contrária e sim para utilizar nossa qualidade para ganhar", comentou o treinador, nesta terça, projetando a primeira partida do confronto semifinal da Liga dos Campeões.

No duelo, o Real vai desafiar um retrospecto negativo contra os alemães. Afinal, o Bayern tirou o time espanhol em semifinais da Liga em 2012, 2001, 1976 e 1987. O Real só ganhou uma vez do rival nesta etapa da competição: em 2000.

"Pensamos só no jogo. Pode ser a asa negra do Real, mas não a minha. Tenho confiança na minha equipe e no meus jogadores. Não apenas pensamos no Ribèry, mas em todo o conjunto deles. Só pensamos no nosso time. E isso é o mais importante para aguentar a pressão."