Carlo Ancelotti ressalta experiência do rival do Real na Liga dos Campeões

MADRI - Dono da melhor campanha da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, junto com o Atlético de Madrid - ambos fizeram 16 pontos em seis rodadas -, o Real Madrid conheceu nesta segunda-feira o seu adversário nas oitavas de final. O sorteio definiu confronto com o Schalke 04, time que o técnico Carlo Ancelotti lembrou ter "experiência".

"É uma equipe que tem experiência. Não foi boa ou má sorte. São as oitavas de final da Liga dos Campeões e temos que fazer o máximo nas duas partidas", afirmou Ancelotti, em declarações dadas ao site oficial do Real após a realização do sorteio. "Acredito que agora estamos bem. Em fevereiro (quando será aberto o duelo com o Schalke), teremos que estar prontos. São oitavas de final e sempre é difícil", completou o técnico italiano.

Com jogadores como o ganês Boateng e o peruano Farfán, o Schalke está em sexto lugar no Campeonato Alemão e é o azarão neste confronto com o Real. Mas Ancelotti já cobra atenção de seus jogadores. "Não podemos falhar em nenhum momento desta competição", alertou o treinador.